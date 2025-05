Le batteur d'Alice In Chains a donné des nouvelles de sa santé suite à l'annonce de l'annulation de tous les concerts du groupe prévu en mai 2025. Sand donner de détails le batteur a annoncé que la bonne nouvelle est que ça va aller et qu'il va survivre, et que la mauvaise nouvelle (pour certaines personnes) est que ça va aller et qu'il va survivre.