Kings Of Thrash, le groupe qui rassemble des ex-membres historiques de Megadeth (David Ellefson à la basse et Jeff Young à la guitare), ainsi que Chaz Leon au chant et à la guitare et Fred Aching à la batterie (Dead Groove/Bulletboys) ainsi que Chris Poland (aussi ex-Megadeth), revient avec un nouveau single, intitulé "Lockdown". [plus d'infos]