Five Finger Death Punch célèbre son 20ème anniversaire avec la sortie de Best of - volume 1, une collection de versions revisitées de leurs chansons les plus emblématiques ayant atteint le sommet des classements. Cette décision est motivée par la vente récente des enregistrements originaux du groupe par leur ancien label, sans leur consentement ni leur possibilité de récupérer leurs propres œuvres. Le premier single de la galette, dans une coïncidence poétique, est "I refuse", un titre préféré des fans qui devait toujours être un single. Cette nouvelle version compte désormais des chœurs de Maria Brink du groupe In This Moment. [plus d'infos]