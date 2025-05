C'est le 21 mai que sortira Broacast all over the bay - The KFJC sessions, un album live des Irradiates , capté à Los Altos Hills (Californie) le 24 juillet 2023. Pour entourer sa sortie, 3 dates sont prévues : le 22 mai au Diamant d'Or de Strasbourg, le 23 au Pinky Bar de Nommay et le 24 à la Brassicomtoise de Besançon.