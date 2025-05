Décidément, Motörhead est toujours dans le feu de l'actualité. Après les rééditions limitées, la nouvelle statue de Lemmy (y'en a combien ?), désormais c'est un album "perdu" datant de 1976 qui sortira le 27 juin. Il s'intitule The manticore tapes . Il sera disponible sous la forme d'un coffret deluxe contenant un double LP et un single 7", un single LP, un CD et une version numérique. Le collectionneur de la bande de Lemmy n'a pas fini d'en voir... Pour les curieux, le communiqué se trouve à la suite. [ plus d'infos ]

COMMUNIQUE DE PRESSE



En 1976, la formation de Motörhead s'est consolidée, un an après la création du groupe. Les "trois amigos" de Motörhead, Lemmy (basse/chant), Fast Eddie Clarke (guitare) et Phil "Philthy Animal" Taylor, unissent leurs forces et entament leur extraordinaire voyage vers le sommet de l'élite du hard rock.



En août 1976, le groupe s'installe au légendaire studio Manticore d'Emerson, Lake & Palmer à Fulham pour répéter et présenter le nouveau groupe. C'est là qu'ils ont enregistré ensemble pour la toute première fois. Aujourd'hui, 49 ans plus tard, la cassette perdue depuis longtemps a été découverte, dépoussiérée et restaurée dans toute sa gloire brute, pour célébrer le 50e anniversaire du groupe.



Disponible en 1LP noir classique, en CD et dans un coffret deluxe de 2LP, tous les formats comprennent des prises alternatives et des instrumentaux supplémentaires qui donnent un aperçu unique de la naissance de ce groupe légendaire.



De plus, le coffret deluxe est accompagné d'un disque supplémentaire, le classique Live : Blitzkrieg on Birmingham '77 ainsi qu'un bonus 7" comprenant deux titres inédits en concert au Barbarellas de Birmingham en 1977. Il y a également un livret de 24 pages avec des notes de Kris Needs, collaborateur de longue date.