Le 89e numéro du fanzine Cafzic est sorti récemment. Tu pourras le lire à la suite, et tu y trouveras sur la fin une chronique de notre Mag #64. Merci à eux, et pour une expérience ultime, le zine a balancé deux playlists avec, entre autres, des morceaux d'A Terre, 1=0, Lùlù, R3vivre, Drama King, Liquid Bear, Bebly ou encore Dirty Fonzy. [plus d'infos]