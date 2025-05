Le 12e et dernier éisode du Drum Derby de Primus (leurs enregistrement des auditions pour le poste de batteur) est dispo dans la suite. Cet épisode d'1h se focalise donc sur les 2 finalistes, Gergo Borlai & John Hoffman. On a raté plusieurs épisodes, donc on t'a mis aussi un lien vers la playlist si tu veux tout regarder.

