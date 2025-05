Joe Satriani et Steve Vai ont sorti le premier titre du SatchVai Band, "I wanna play my guitar". Le morceau compte donc Satriani et Vai ainsi que Pete Thorn à la guitare, Marco Mendoza à la basse, Kenny Aronoff à la batterie, et pas moins que Glenn Hughes (ex-Deep Purple, Black Country Communion) comme invité au chant. [plus d'infos]