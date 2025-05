Dirkschneider & The Old Gang (DATOG), le projet d'ex-membres d'Accept à savoir Udo Dirkschneider (chant), Peter Baltes (basse) et Stefan Kaufmann (guitare), ainsi que le fils d'Udo Sven Dirkschneider (batterie), Manuela Bibert (chant) et Mathias Dieth (guitare), a sorti un nouveau single, "Time to listen". Le morceau apparaîtra sur le nouvel album de DATOG, Babylon, qui est prévu pour octobre via Reigning Phoenix Music (RPM). [plus d'infos]