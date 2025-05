Formé à Reykjavík par les sœurs Karólína et Hrafnhildur Einars Maríudóttir et de leur amie d'enfance Fríða Björg Pétursdóttir, Gróa fusionne art-punk, noise, avant-garde et rock expérimental, et s'apprête à sortir leur nouvel album Drop P pour le 6 juin 2025. A la suite, tu peux en découvrir un extrait avec le clip de "Ugh". [plus d'infos]