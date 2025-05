Mei Semones, autrice-compositrice-interprète et guitariste talentueuse de 24 ans basée à Brooklyn, a sorti son premier album, Animaru, le 2 mai via Bayonet Records / Modulor. Ce dernier, entre pop classieuse, jazz et influences classiques et latines, s'écoute à la suite. Il est accompagné de 4 clips. [plus d'infos]