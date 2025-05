Le collectif hip-hop electro Chinese Man célèbre cette année ses 20 ans. À cette occasion, il revisite son album We've been here before à travers une édition spéciale enrichie et revisitée (titres inédits, remixes, versions live, réinterprétations par des invités comme La Yegros, OBF ou Chill Bump). L'œuvre de 16 pistes s'intitule We've been here before 2 et sortira le 27 juin. 5 extraits sont déjà disponibles, notez que Chinese Man sera en tournée à partir du mois de juin et passera notamment au Zénith de Paris le 22 novembre prochain. [plus d'infos]