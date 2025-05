Zentone a sorti un EP à la fin du mois d'avril. Il est nommé Baco sessions (sessions live de la structure Baco Music) et regroupe 4 titres dans lesquels Zenzile, High Tone et Jolly Joseph partagent des moments musicaux, évidemment autour du dub et du reggae. Un nouvel album de Zentone est prévu pour le 26 septembre 2025.

[ Baco Music: Site officiel ] [plus d'infos]