On en a pas trop parlé jusque là, mais le Hellfest ce n'est pas que les 6 scènes principales et leurs programmations alléchante, il y a aussi la Hellstage ! Cette année, les groupes annoncés sur cette scène du HellCity square sont (en plus du traditionnel contest de air guitar) : Amical Tendencies (DJ Set), Artery, Bind., Black Pantera, Blooming Discord, Céléritas, Chaos Reigns, Citrus, Crovercops, Deathawaits, Disfuneral, Francis Mac Douglas, Jello Biafine And The Insolation, Joël Bats, Mantra, NastyJoe, Necrodancer, Newtt, Offensive, Pøgø, Puffer, Pyrecult, Ronker, Septaria et Tanork.

