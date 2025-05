Ces derniers temps, on vous parlait de la sortie d'une compilation hommage à l'ex-chanteur d'Iron Maiden, Paul Di'Anno. Intitulé In memory of, elle sortira le 16 mai chez Metalville. Récemment, un extrait a été livré avec "Soldier Of Fortune". Ce dernier est à découvrir à la suite. Pour rappel, cette compilation est une sélection des meilleurs morceaux que Paul a enregistrés pendant son contrat avec le label précité, avec deux bonus jamais publiés. Une partie des recettes de la vente de chaque CD et LP de ce disque sera reversée à l'organisation caritative Metality. [plus d'infos]