Les originaire de Tokyo de Crystal Lake seront en tournée européenne cet été. Une seule date française est programmée pour l'heure. Ça se passera au Warmaudio de Lyon le 31 juillet. Le groupe sera accompagné des anglais d'Heriot qui défendront sur scène Devoured by the mouth of hell.

