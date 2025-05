Une nouvelle version de Load de MetallicA verra le jour le 13 juin. Au menu de ce Load (Remastered Deluxe box set) en édition limitée, 301 titres (dont 245 inédits) répartis sur vinyles, CD et DVD, ainsi que de nombreux objets collectors. Il inclut l'album remasterisé, des concerts live, des démos, un livre photo de 128 pages et divers goodies pour les fans. La version remasterisée de "Until it sleeps" est en ligne.

