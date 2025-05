Trois ans après Symmetrie und wahnsinn, Sankt Otten s'apprête à sortir (le 6 juin 2025) Tote winkel, un album dans lequel la plupart des morceaux ont été créés en studio et en partie à partir d'improvisations. En parallèle, le duo allemand lancera le même jour une édition limitée nommée Hymnen und helden, une collection de reprises créées au cours des dernières années rendant hommage à leur héros musicaux des années 70 et 80. [plus d'infos]