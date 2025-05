Communiqué :



Depuis plus de vingt ans, la Secret Place fait battre le cœur de la scène rock alternative. Emblématique elle a vu défiler les pointures du punk, du metal, du ska ou du hardcore - de Des Sheriff à The Exploited, de Sick of It All à The Adicts... portées par une programmation audacieuse et sans compromis.



Lieu de vie associatif, de sueur et de liberté, la Secret Place est un bastion culturel, une terre d'accueil pour les musiques indépendantes, les énergies indociles.



La Secret Place a toujours donné les plus beaux riffs, les hurlements d'ampli les plus sauvages, les solos de batterie les plus féroces... mais les prochains pourraient être les derniers.



Comme tant d'autres lieux culturels, la Secret Place a été durement frappée par la crise sanitaire. Les mois de fermeture et la reprise chaotique ont gravement déséquilibré sa trésorerie, la crise économique qui a suivi, n'a fait qu'aggraver les choses. Faute de pouvoir honorer ses loyers à temps, et malgré des engagements de soutien des collectivités qui, au mieux, se sont tardivement concrétisés, le bailleur a engagé contre elle une procédure de résiliation du bail.



Ce jour, la Cour d'Appel de Montpellier a refusé d'accorder à la Secret Place les délais de paiement qu'elle sollicite permettant ainsi son expulsion.



Au-delà de la bataille judiciaire qui se poursuit Secret Place lance un appel aux consciences et à l'engagement car si elle est débranchée le seront avec elle un élan, une énergie, un souffle de vie puissant et essentiel.



Secret Place et l'association TAF vous espèrent nombreux à répondre présents à la conférence de presse qu'elle organise en ses murs et sur sa scène le :



----------- Mardi 6 mai 2025 à 11 heures --------------------

--------------------------------------------------------------------------



SECRET PLACE - Zone Industrielle de La Lauze, 25 Rue Saint Exupéry 34430 Jean De Vedas



Tel 0964008711 / 0650342676 / tafeur_at_gmail_point_com