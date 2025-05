Down, le supergroupe qui rassemble Philip H. Anselmo (Pantera), les guitaristes Pepper Keenan et Kirk Windstein (Corrosion Of Conformity et Crowbar respectivement), le batteur Jimmy Bower et le bassiste Pat Bruders, a signé avec Nuclear Blast. La troupe est vers la fin de l'enregistrement de leur prochain album, qui devrait voir le jour en 2026.