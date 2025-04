The Who a donné récemment une série de concert au Royal Albert Hall de Londres. Le 30 mars, l'une des chansons de la setlist, "This song is over", a été arrêtée parce que le chanteur Roger Daltrey se plaignait de la prestation de leur batteur, Zak Starkey. Ce dernier jouait en effet trop fort, et Daltrey n'entendait plus les autres musiciens. Le 16 avril, il a été foutu à la porte après près de 30 ans de bons et loyaux services.