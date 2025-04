Plus le temps passe et plus les signaux semblent être au rouge pour un retour de Faith No More au premier plan. Après Roddy Bottum et Billy Gould ces derniers temps, c'est au tour de Mike Bordin qui a commenté la situation du groupe récemment en disant que "Mike Patton est passé de l'impossibilité de faire les spectacles à l'absence manifeste de volonté de faire des spectacles avec nous."