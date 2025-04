Le fanzine marseillais Good Friends met à l'honneur et en couverture le groupe Monde De Merde (punk-hxc-blast d'Orléans), au milieu des 112 pages bien remplies de son 20ème numéro (dont une chronique du dernier W-Fenec magazine). Ça se commande à l'ancienne pour la version papier ou se lit en ligne via Calaméo.

