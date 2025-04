Les concerts étaient en stand-by et la situation compliquée depuis quelque temps (problème de voisinage, travaux coûteux), c'est désormais officiel, L'International, qui accueillait nombre de groupes undergrounds dans sa cave parisienne du 11e arrondissement fermera définitivement ses portes samedi 26 avril. Pas glop. Merci à toute l'équipe pour ces soirées mémorables.

On peut lire le communiqué complet sur leur page Facebook.

