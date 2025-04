Le groupe indie-rock californien Illuminati Hotties ne va pas que partager l'affiche avec Pup lors de leur tournée européenne en mai. Stefan Babcock, chanteur de ses derniers vient en guest dans "Wreck my life", nouvel extrait de l'EP Nickel on the fountain floor qui sortira le 30 mai chez Snack Shack Tracks (filiale de Hopeless Records). [plus d'infos]