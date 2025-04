La troisième édition du Lixiviat Festival, festival grindcore metal, se déroulera au Grrrnd Zero à Vaulx-en-Velin, près de Lyon, les 27 et 28 juin. Les groupes participants sont Blockheads, Civilian Thrower, Eastwood, Exorbitant Prices Must Diminish, Feastem, Fumist, Hørdür, Lovgun, Massgrav, Mental Hygiene Terrorism Orchestra, Moon, Ona Shop, Ran (Lyon), Sheeva Yoga et The Arson Project. + d'infos à la suite.

[ Lixiviat Festival 2025: Site officiel ]