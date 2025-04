Les Nancéiens de Death Whore, groupe de death metal / crust punk dont les membres sont issus de Wheelfall, Phazm, Chaos Echoes et Hypnagone, vont sortir le 16 mai leur premier album, Blood washes everything away, via les labels No Good To Anyone Productions, Duality Records, Specific Recordings, Crypt of Dr. Gore et Hecatombe Records. 2 extraits sont en écoute à la suite. [plus d'infos]