Abus de Soufre est une compilation d'artistes revisitant des B.O. du cinéma français. Sortie le 12 avril pour le Disquaire Day, elle est à découvrir à la suite. Parmi les artistes ayant participés, on peut trouver Didier Super, Musique Post-Bourgeoise et Manard d'Ultra Vomit. [plus d'infos]