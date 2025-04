Billy Corgan va partir sur la route avec un projet parallèle intitulé Billy Corgan and The Machines of God où le leader des Smashing Pumpkins va reprendre des titres de chacun des albums des citrouilles écrasées. Un teaser est en ligne. Pas de date européenne dans l'immédiat, qu'une tournée nord-américaine, néanmoins on peut espérer une venue sur le vieux continent à son issue. On croise les doigts ! [plus d'infos]