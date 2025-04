Le festival Beau Weekend (ex-This Is Not A Love Song) se tiendra les 27 et 28 juin prochains à Paloma, SMAC de Nimes. L'ensemble de la programmation a été annoncée : Death In Vegas, Party Dozen, Kadavar, Ditz, The Murder Capital, Tea Eater, John Maus, Heave Blood And Die, BDRMM, A. Savage, Projector, Robert Finley, Hotwax, Knives, Enola Gay, Almost Monday, Girl Ultra, Jan Verstraeten, Fantasy Of A Broken Heart, Friedberg, Deki Alem, Ghostwoman, MJ Nebreda, Mrcy, Splll Tab, Wasia Project, Ziyad Al-Samman, et le collectif Bonjour. Toutes les infos à la suite.

[ Beau Weekend: Site officiel ]