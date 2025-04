Alors qu'un film documentaire est prévu dans l'année, Iron Maiden se consomme aussi en BD puisque Iron Maiden - Piece of mind paraitre le 10 avril via les Éditions Blueman. Ce beau livre dessiné est un recueil d'histoires courtes en BD, d'illustrations et de témoignages d'écrivains, d'artistes et de musiciens reconnus, notamment sur l'album Piece of mind sorti en 1983.

[ + d'infos: Editions Blueman ]