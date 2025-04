Harmonic Permanent Drive, nouveau groupe de noise rock aux accents indus dans lequel se trouve Eric Martin (We Insist!), Syn-Anton (ex-Treponem Pal, Étienne Gaillochet (We Insist!, Mule Jenny et Zarboth) et Aurélien Esquivet (Sala Bestia, ex-[[Desicobra et Made In Canada, va sortir un premier album le 25 avril sur le label Juste Une Trace (Bagdad Rodeo, Treponem Pal, Matthieu Rosso ). Il s'intitule Waiting [For Joy], et deux singles extraits de ce dernier sont à découvrir à la suite. Le groupe fera sa release party le 23 mai à l'Antipode à Paris (19e). [plus d'infos]