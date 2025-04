Le nouvel album de Turnstile a bien été confirmé pour le 6 juin. Never enough sortira via Roadrunner et le morceau-titre, dont les sonorités font largement penser aux morceaux de Glow on, se découvre ici. Il s'agira du premier album avec Meg Mills à la gratte. Elle avait pris la suite en tant que musicienne de tournée dans la foulée du départ du gratteux co-fondateur Brady Ebert. [plus d'infos]