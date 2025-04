Thom Yorke est actuellement en répétition sur l'adaptation de "Hamlet" de William Shakespeare, intitulée Hamlet hail to the thief, et qui sera mise en scène prochainement par Steven Hoggett et Christine Jones. La pièce reprend la musique du sixième album de Radiohead, Hail to the thief, qui sera réadapté pour l'occasion avec une réorchestration.