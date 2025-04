Basic Partner (post-punk de Rennes et Nantes) a posté plusieurs extraits (dont un live pour la radio KEXP) de son premier album New decade attendu pour le 11 avril. Ils joueront le 11 avril au Ferrailleur à Nantes, le 21 mai à L'Antipode à Rennes, et le 17 juin au Point Éphémère à Paris. [plus d'infos]