B-Real de Cypress Hill et Psycho Les de The Beatnuts ont collaboré ensemble sur un album intitulé Real Psycho. Il est déjà en streaming alors qu'il sort en physique le 2 mai. On vous met le lien de l'écoute et le clip de "Lyrical hammers" (avec le guitariste de Deftones en invité) à la suite. [plus d'infos]