Le festival Beau Weekend (ex-This Is Not A Love Song) se tiendra les 27 et 28 juin prochains à Paloma, SMAC de Nimes. Les 10 premiers artistes ont été annoncés : Party Dozen, Kadavar, Ditz, Tea Eater, BDRMM, Hotwax, Girl Ultra, Jan Verstraeten, Friedberg et Mrcy. Toutes les infos à la suite.

