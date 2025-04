Les Enragés, structure très connue de Rennes (producteur, label, booker, merch...), fête ses 30 ans cette année, et organise donc pour l'occasion le Roazhon Rage, un événement sur deux jours et deux lieux. Ca se passera les 3 et 4 octobre prochain dans deux salles emblématiques de la ville (L'Étage et le Liberté) avec plus d'une quinzaine d'artistes qui se découvrent sur l'affiche à la suite. Les têtes d'affiches seront Ultra Vomit et Tagada Jones. [plus d'infos]