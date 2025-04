Jack Black s'est associé a Dave Grohl (Foo Fighters), Troy Van Leeuwen (Queens Of The Stage) et les producteurs Andrew Watt (Ozzy Osbourne, Post Malone) et Mark Ronson (Queens Of The Stone Age, Amy Winehouse) sur un nouveau morceau intitulé "I feel alive". La chanson qui figurera sur la BO du film A Minecraft Movie, s'écoute ci-après. [plus d'infos]