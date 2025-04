Les vétérans du thrash de Vio-lence ont annoncé leur nouveau lineup pour leur tournée européenne: "Oppressing the masses". Ce seront l'ex-guitariste de Falling In Reverse Max Georgiev, le bassiste Jeff Salgado (Psychosomatic), et le batteur Nick Souza (Hatriot) et enfin le guitariste Ira Black qui a rejoint de nouveau les rangs du groupe.