Lynch Mob, le groupe formé par le guitariste George Lynch en 1989 après son départ de Dokken, a joué son dernier concert le 22 mars dernier à Medina au Minnesota. Le lendemain, Lynch a écrit sur les réseaux sociaux que le concert de la veille qui était sold out était le dernier du groupe, après 35 ans de carrière. Il a souhaité bonne continuation à ses collègues et attend de voir ce que la vie lui réserve musicalement. [plus d'infos]