Le Cabaret Vert, qui lancera sa nouvelle édition 2025 du 14 au 17 août à Charleville-Mézières, a finalisé son affiche (à voir à la suite). Parmi les groupes à recommander se trouvent : Jamie XX, Queens Of The Stone Age, Lambrini Girls, FFF, Landmvrks, Leprous, Vampire Weekend, Idles, Wet Leg, The Last Dinner Party et Tramhaus. Will Smith aussi, pour le fun et la nostalgie ! [plus d'infos]