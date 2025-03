Yuden (rock electro/indus à l'univers japonais) a annoncé la sortie de son nouvel EP, No Sanctuary pour le 11 avril. La release party se déroulera le même jour à la salle Victoire 2 à Montpellier, en compagnie de Denuit et Larsovitch. Le clip de "No sanctuary", extrait de cet EP, est visible à la suite. [plus d'infos]