Christophe Godin, guitariste extraordinaire français de Mörglbl, The Prize, ex-Gnô, Metal Kartoon (et bien d'autres) dortira son premier album solo, Dancing in a minefield en octobre prochain. 4 titres en version digitale sont déjà disponibles et en écoute sur Bandcamp, et dont le lien se trouve dans la suite. Christophe prévoit de sortir 4 autres titres vers juin, puis encore 4 vers octobre, avant de prendre la route pour interprêter en live ses nouvelles chansons.

