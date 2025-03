Les vendredi et samedi 3 et 4 octobre se déroulera du côté de Saint Macaire en Mauges (49) la 4e édition du Mauges Pit Fest. Seront à l'honneur : Banane Metalik, Akiavel, Kassogtha, Dropdead Chaos, Hipskör, Furies, Basaalt, Toward The Throne, Kod Zéro, The Dislockers, Rage Behind, Koudeta et Octopus King.

