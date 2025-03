Le festival metal Bridge To Hell, qui est en train de finaliser sa programmation pour les 12 et 13 septembre à Crest (dans la Drôme), vient d'annoncer qu'il retirait le groupe Celeste de sa prog' au motif que ces derniers avaient prévu de jouer en Russie prochainement (ils ont visiblement annulé cette tournée depuis) et que ça le faisait pas de partager la scène avec les Ukrainiens de Stone Jesus.