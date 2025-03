Gel a annoncé stopper ses activités. En cause, les agissements de leur guitariste Anthony Webster qui a volé des dizaines de milliers de dollars qu'il a dépensé dans son loyer, pour des abonnements à OnlyFans, des transactions via CashApp, qu'il a posté des images d'autres membres du groupe nus sur Reddit et les a mis régulièrement dans des situations dangereuses... [plus d'infos]