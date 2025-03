Afin de célébrer Paul Di'Anno, l'ex-chanteur d'Iron Maiden décédé en octobre dernier, une compilation hommage sortira le 16 mai chez Metalville. Intitulée In memory of, cette compilation est une sélection des meilleurs morceaux que Paul a enregistrés pendant son contrat avec le label précité, avec deux bonus jamais publiés. Une partie des recettes de la vente de chaque CD et LP de ce disque sera reversée à l'organisation caritative Metality.

[ Metality: Site officiel ]