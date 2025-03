Le groupe suédois de blues-rock Cirkus Prütz a présenté "Handyman boogie", un nouveau single extrait de son nouvel album Manifesto, attendu pour le 18 avril 2025 via Metalville. Cette chanson est un hommage à l'acteur suédois Peter Stormare Arbrå et à son personnage Karl Hungus dans le film "The Big Lebowski" sorti en 1998. [plus d'infos]