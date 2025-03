Guns N' Roses a annoncé sa séparation avec leur batteur de longue date, Frank Ferrer. Ce dernier a officié derrière les fûts lors des 19 dernières années. Le groupe le remercie pour son amitié, sa créativité durant sa tenance. Son remplaçant est Isaac Carpenter, collaborateur de Duff McKagan avec son groupe Loaded, mais également de Barbarians of California, A Perfect Circle, Awolnation, The Exies, Ours et Black Lab.